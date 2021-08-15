Türkiye Bakan Akar açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe: 24 saat içinde...

Bakan Akar açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe: 24 saat içinde...

Türkiye

Bakan Akar açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe: 24 saat içinde...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son 24 saat içerisinde 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar ayrıca İran hududundan Türkiye’ye geçiş yapan Afgan mülteci krizi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2021, Pazar 10:12 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi.

(İran hududu) Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz.

Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı.

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