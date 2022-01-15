Bakan Akar duyurdu! 'Cezalandırma operasyonları'nda 44 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan 'Cezalandırma operasyonları' sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
15 Ocak 2022, Cumartesi 09:54 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar açıklamasında, "Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sınırlarımızın ötesinden gelen saldırıların tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.
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