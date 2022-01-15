Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar açıklamasında, "Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sınırlarımızın ötesinden gelen saldırıların tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.







