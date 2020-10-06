Siyaset Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile İstanbul'da görüştü

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile İstanbul'da görüştü

Siyaset

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile İstanbul'da görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da görüştü.

06 Ekim 2020, Salı 18:36 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere’nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA (DHA)


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