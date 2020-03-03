Siyaset Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

Siyaset

Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti.

03 Mart 2020, Salı 01:47 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

AA

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