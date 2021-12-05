Siyaset Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Siyaset

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

05 Aralık 2021, Pazar 23:19 Son Güncelleme:
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Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyarete hazırlık kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı el-Atiyye ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi. 

ANKARA(DHA)

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