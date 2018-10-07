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Bakan Akar, Kızılcahamam'da sabah yürüyüşü yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın AK Parti'nin Kızılcahamam'da istişare ve değerlendirme toplantısının yapıldığı otelde sabah yürüyüşü yaptı. Görüntü alan gazeteciler Bakan Akar'ın hızına yetişemedi

07 Ekim 2018, Pazar 09:29 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 09:39
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Kızılcahamam'da sabah yürüyüşü yaptı.

Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı otelden sabah saatlerinde ayrılarak yürüyüş parkuruna geçti.

Burada yaklaşık yarım saat yürüyen Akar, görüntü alan gazetecilere dün de yürüdüğünü hatırlatarak, "Rutin faaliyetlerimizi yapıyoruz. Her zaman mümkün olmuyor, fırsat buldukça yürüyoruz." dedi.

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