Siyaset Bakan Akar kritik görüşmeler için yola çıktı!

Bakan Akar kritik görüşmeler için yola çıktı!

Siyaset

Bakan Akar kritik görüşmeler için yola çıktı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gitmek üzere yola çıktı.

26 Aralık 2021, Pazar 16:51 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın ilk durağı bugün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna olacak. Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanarak, Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç ile de görüşecek.

Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek. Daha sonra Kosova'ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak. Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüşecek Bakan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli personelle de bir araya gelecek.

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