Türkiye Bakan Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu görüştü

Bakan Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu görüştü

Türkiye

Bakan Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Kuvvet Komutanları ile video telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 16:49 Son Güncelleme:
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.

Bakan Akar, toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

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