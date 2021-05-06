Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bakan Akar'ın Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
06 Mayıs 2021, Perşembe 12:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN