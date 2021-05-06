Türkiye Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü

Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü

Türkiye

Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bakan Akar'ın Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

06 Mayıs 2021, Perşembe 12:31 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

DHA

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