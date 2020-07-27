Türkiye Bakan Akar Mersin'deki otobüs kazasının nedenini açıkladı

Bakan Akar Mersin'deki otobüs kazasının nedenini açıkladı

Türkiye

Bakan Akar Mersin'deki otobüs kazasının nedenini açıkladı

Bakan Akar, 2 otobüs şoförü ile 4 askerin şehit olduğu Mersin'deki kaza ile ilgili açıklama yaptı. Akar, "İlk aldığımız bilgilere göre araçta teknik bir arızanın olduğu bilgisini aldık." dedi.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 14:11 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut Devlet Hastanesi'nde otobüs kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirten Akar, "İlk aldığımız bilgilere göre araçta teknik bir arızanın olduğu bilgisini aldık. Görgü tanıklarının ifadelerine göre frenlerin boşaldığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği görülüyor. Çalışmaların ardından kazanın tam nedeni belli olacak" dedi.

Bakan Akar, 2 otobüs şoförü ile 4 askerin şehit olduğu kazada; 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 27 yaralının olduğu açıkladı.

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