Türkiye Bakan Akar o bölgede 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakan Akar o bölgede 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Türkiye

Bakan Akar o bölgede 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasında, 'Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi' dedi.

07 Ekim 2021, Perşembe 14:55 Son Güncelleme:
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Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi) "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi" dedi.

"24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni dönem kapsamında bugüne kadar 18 bin 582 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021'den itibaren ise 2136 terörist etkisiz hale getirildi. "

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