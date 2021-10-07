Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi) "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi" dedi.

"24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni dönem kapsamında bugüne kadar 18 bin 582 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021'den itibaren ise 2136 terörist etkisiz hale getirildi. "