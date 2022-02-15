Türkiye Bakan Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu'yu kabul etti

Bakan Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu'yu kabul etti

Türkiye

Bakan Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu'yu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu’yu kabul etti.

15 Şubat 2022, Salı 17:04 Son Güncelleme:
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Geçitğimiz günlerde koronavirüse yakaldığı açıklanan ve bugün itibarıyla testinin negatife döndüğü duyurulan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu’yu kabul etti. 

Petrescu'yu makamında ağırlayan Bakan Akar, daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

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