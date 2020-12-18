Akar, S-400’lerden vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını, füzelerin kullanılmak üzere alındığını söyledi. Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığının altını çizen Akar “Güçlü ordu, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi bunları yaparsak cazibe merkezi oluruz. Problemler kendiliğinden çözülür” diye konuştu.

ABD yaptırımı

1982’den beri Türkiye’nin hava savunma meselesi var. S-400 ile noktalandı. Kriterler konuldu, alışveriş oldu. Artık pazar olmayacağımızı söyledik. Şeffaf işlem yapıldı. Türkiye her denilene evet diyecek ülke değil. Türkiye ile ABD’nin müttefiklik ilişkilerini S-400 için feda mı edeceksiniz? Temennimiz uygun olmayan karardan ABD’li müttefiklerimizin dönmesi. Aramızdaki en büyük problem S-400 değil, PKK/YPG terörist mi değil mi? Oradan başlanmalı. ABD’li dostlarımız bunun cevabını vermeli.

Suriye gelişmeleri

Ufak tefek ihlaller olsa da ateşkes sürüyor. Rejim hattındaki gözlem noktalarını temas hattına çekiyoruz. Afrin’de istikrar sağlandı. Münferit olaylar oluyor. Terörist teröristliğinden vazgeçmiyor. Tel Rıfat’ta hâlâ terörist var. İdlib’in sulha kavuşması, radikallerin çıkması için ne gerekiyorsa yapıyor, karşı taraftan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.

Libya

Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı yaptığı bir şey yok. Fransa oradaki suçluluğunu kapatmak için İrini operasyonunu icat etti, Türkiye ile uğraşıyor, boyunu ve gücünü aşan işlere girişiyor. Ama Fransız halkı bunu görüyor. Mısır-Yunanistan ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile hem Yunanistan hem Mısır halkı kaybetti. Temel ilkemiz: Libya bölünmesin.

Kıbrıs

1974’te neredeysek aynı yerde duruyoruz, Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, hukukunu savunmakta kararlıyız, gerekeni yapacağız.

Doğu Akdeniz

İyi komşuluk ilişkileri, diyalogdan, hukuktan yana olduğumuzu hep söyledik. NATO Karargahı’ndaki görüşmelere gidiyoruz, Yunan komşularımız gelmiyor. Yunan tarafı suçüstü yakalandığı için ortalığı karıştırıyor. Lozan ve Paris Antlaşmaları ‘23 adayı askersizleştireceksin’ diyor. Siz 16’sına asker konuşlandırdınız. Verin cevabı. Dünyada karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan ülke yok.

Karabağ

Karabağ’dan tüm Ermeniler çekildi mi? Ruslar neden hâlâ Türk askerinin Karabağ’a yerleşmesine ayak sürüyor?

Karabağ’ın bir kısmında Ermeniler var. Türk askerinin varlığı Türkiye-Azerbaycan arasındaki konu. Türk askeri, Ermenilerin olduğu yerde olmasın, sorun çıkar diye Rusların iddiaları var. Bakü ile konuşup hal yoluna sokacağız.

Tank palet fabrikası

Tankın paletini yapan fabrika Arifiye. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işletme devri söz konusu. İki şirket var birincisi BMC Otomotiv. Bu Katarlılar ile ortak. Savunma sanayiinde özel veya kamu şirketleri var. Bunlar da ABD’li, Çin, İngiltere vs. yüzde 47, yüzde 48. Ayrıca yatırım için çağrıda bulunmuyor muyuz? Katar ordusu nerede burada? 4 kere Danıştay’a dava açıldı. BMC Otomotiv ayrı.

Kontrol MSB'de

BMC Savunma ise sadece Türklerin kurduğu şirket. Muhatap olduğumuz BMC Savunma. Ayrıca mülkiyet, kontrol, muayene MSB’de. Kimsenin özlük hakkı kaybolmadı. Harb İş Sendikası Başkanı teşekkür etti. Tank ve Fırtına obüsleri için motor problemimiz var. Ambargo filan geciktiriyorlar.

Alman motoru seçeneği zayıfladı mı?

Her şey masada. Mesele tamamen yönetimsel. Alternatifler arasında ABD, Kore, Ukrayna var.

S-400 yaptırımları Türkiye’nin mevcut projelerini nasıl etkiler?

F-35 olmayacaksa diğer uçaklarla ilgileniyor muyuz? Hayat dinamik. ABD’de yönetim, bürokratlar değişiyor. F-35 konusunda da geniş yelpaze var. 4 Rus yapımı SU35, SU57 uçakları seçenekler arasında mı? Her türlü olasılık var.

Türkiye’nin S-400’lerini başka bir ülkeye satma seçeneği değerlendirebilir mi?

S-400’leri kullanmak için aldık, satılması gündemde değil.

Yunanistan'da S-300 var

S-400’ü kendimiz kullanma kabiliyetine sahip miyiz?

Uzman arkadaşlarımız eğitim aldı. Kullanıcı, öğretici seviyesinde. Kendimiz kullanacağız. Emir, komutası kontrolümüzde olacak. Eski Varşova Paktı ülkelerinden NATO’ya dahil olanlarda Ruslardan kalan mühimmat, Yunanistan’da S-300 var. ABD’nin objektif olmasını istiyoruz.

S-400 hazırlık aşamasında son durum nedir?

16 lançer iki batarya var. Çalışma sürüyor. Sadece silahla alakalı değil. Yeri, binası, yolu var.

SAMP-T ortak üretimi mümkün olacak mı?

Fransa söz verdi, konsept çalışması yaptık ama son dakika askıya aldılar. İtalyanlarla olan münasebetimiz gayet iyi, dinamik. Donmuş bir şey yok.

Nahcivan ve Laçin koridoru ne zaman açılıyor?

Nahcivan, Laçin koridorları beraber çalışılıyor. Azerbaycan-Rusya-Ermenistan konuşuyor. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek.

Bu yıllardan beri ihtiyacı olan bir şey. Hem içeride hem uluslararası ihtiyaç.

Milli Muharip Uçak’ta İngiliz yapımı Rolls Royce motoru kullanımı mümkün olacak mı?

Her türlü olasılığa karşı TUSAŞ çalışmalarını yapıyor.

S-400’ün konuşlanacağı bölgeye ilişkin iddialar?

Büyük alanlarla alakalı bir şey birkaç şehir gibi, çalışılıyor. Bazıları A, B, C binaları diyor bunun gerçekle alakası yok.

Hakan Çelik /Posta





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