Türkiye Bakan Akar, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti

Bakan Akar, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti

Türkiye

Bakan Akar, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kızılordu Korosu ile gerçekleştirdiği Anadolu turnesi gelirinin yarısını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçı Haluk Levent'i Bakanlık'ta kabul etti.

13 Ocak 2022, Perşembe 23:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sanatçı Haluk Levent'i Bakanlık'taki makamında kabul etti.

Haluk Levent, kabulü vesilesiyle Mehmetçik Vakfı'na 150 bin TL'lik bağışta bulundu. Bakan Akar, hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı sanatçıya teşekkür ederken Haluk Levent de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti. Haluk Levent, vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar'ın da Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı sohbette eski günler anıldı.

Haluk Levent, geçen aylarda Kızılordu Korosu ile gerçekleştirdiği 15 konserlik Anadolu turnesinde 'Harbiye' ve 'Sakarya' marşlarını da seslendirilmişti. Levent, konser gelirlerinin yarısını yardımlaşma kuruluşu AHBAP'a, diğer yarısını da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurmuştu.

ANKARA, (DHA)

İlgili Haberler
Bakan Ersoy, canlı yayında 2022 turizm hedefini açıkladı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Tarihe geçen taşınmanın kahramanlarına alkış
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Fatih Terim
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bölünen aydınlar güçten düştüler...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kayalar yola düştü