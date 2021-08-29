Türkiye Bakan Akar, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu

Türkiye

Bakan Akar, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 5'inci Kolordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

29 Ağustos 2021, Pazar 16:05 Son Güncelleme:
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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Dün sınırın sıfır noktasındaki Arda Bölüğü'nde Mehmetçik ile bir araya gelen Akar ve komutanlar bugün önce 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ardından 5'inci Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Kolordu Komutanlığı'na gelişinde tören kıtasını selamlayan Bakan Akar daha sonra 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'dan faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

DHA

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