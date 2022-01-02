Türkiye Bakan Akar: Teröristlerden başka hedefimiz yok

Bakan Akar: Teröristlerden başka hedefimiz yok

Türkiye

Bakan Akar: Teröristlerden başka hedefimiz yok

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla ‘Güney’ isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’daki görev uçuşlarına katılıp denetlemelerde bulundu.

02 Ocak 2022, Pazar 09:15 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, HİK uçağı Doğu Akdeniz semalarındayken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telsiz-telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.



Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Şanlıurfa’ya geçti. Akar, birliklerin komutanları ile video telekonferans toplantısında şunları söyledi: “Teröristlerden başka bir hedefimiz yoktur. Şehitliklerimizde Türkler, Kürtler, Araplar yan yana yatıyor. 2015’ten bu yana 33 bin 259, son bir yılda 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler artık iki gece aynı yerde yatamıyorlar.”


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