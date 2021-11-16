Türkiye Bakan Akar: TSK envanterinde kesinlikle kimyasal silah yok

Bakan Akar: TSK envanterinde kesinlikle kimyasal silah yok

Türkiye

Bakan Akar: TSK envanterinde kesinlikle kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli' dedi.

16 Kasım 2021, Salı 16:00 Son Güncelleme:
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 TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasıyla ilgili konuşan Bakan Akar, "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC’nin TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor." dedi.



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