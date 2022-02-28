Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Reznikov tarafından da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür edildi.