Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
28 Şubat 2022, Pazartesi 10:52 Son Güncelleme:
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.
Reznikov tarafından da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür edildi.
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