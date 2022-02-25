Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
25 Şubat 2022, Cuma 16:57 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.