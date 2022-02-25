Türkiye Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Türkiye

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

25 Şubat 2022, Cuma 16:57 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

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