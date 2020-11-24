Türkiye Bakan Akar: Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır

Bakan Akar: Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır

Türkiye

Bakan Akar: Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır

Bakan Akar, Türk gemisine Alman askerleri tarafından yapılan arama ile ilgili konuştu. Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.

24 Kasım 2020, Salı 15:53 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." açıklamasında bulundu. Akar, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor

Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır.

Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.

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