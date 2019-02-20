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Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek

20 Şubat 2019, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
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Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, beraberindeki bir heyetle ABD'de temaslarda bulunacak.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu heyetle başkent Washington'a gidecek. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la da görüşecek.

Görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bölgesel konuların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.

AA

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