Siyaset Bakan Akar ve Hasanov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştü

Bakan Akar ve Hasanov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştü

Siyaset

Bakan Akar ve Hasanov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı.

16 Kasım 2021, Salı 21:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Hasanov telefon görüşmesi yaptı. Hasanov, Akar'a sınırda yaşanan gerginlikle ilgili bilgi verdi, Ermenistan'ın provokasyonunun kararlılıkla engellendiğini belirtti.

Akar da her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Devlet Bahçeli'den Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı