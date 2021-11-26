Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta birimlerinin hepsi Ege Ordu Komutanlığı'na ziyaretlerde ve incelemelerde bulunuyorlar. Bakar Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Ege Ordusu Komutasını ziyaret etti. Bakan Akar Ege Ordu Komutanı Ali Sivri tarafından karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar şeref defterini de imzaladı.

Kaynak: TRT Haber