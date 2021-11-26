Türkiye Bakan Akar ve komutanlar Ege Ordusu Komutanlığı'nda

Bakan Akar ve komutanlar Ege Ordusu Komutanlığı'nda

Türkiye

Bakan Akar ve komutanlar Ege Ordusu Komutanlığı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

26 Kasım 2021, Cuma 12:12 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta birimlerinin hepsi Ege Ordu Komutanlığı'na ziyaretlerde ve incelemelerde bulunuyorlar. Bakar Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Ege Ordusu Komutasını ziyaret etti. Bakan Akar Ege Ordu Komutanı Ali Sivri tarafından karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar şeref defterini de imzaladı.

Kaynak: TRT Haber

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