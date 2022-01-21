Türkiye Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında!

Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında!

Türkiye

Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

21 Ocak 2022, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak’a geldi.

Havalimanında Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerine başladı. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na da geçen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile toplantı yapıyor.


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