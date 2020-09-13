Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta! " İyi komşuluktan yanayız"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı. Bakan Akar, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi.
13 Eylül 2020, Pazar 11:22 Son Güncelleme:
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Anma töreni, sonrasında konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:
''Biz her zaman çözümden yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız.''
Bakan Akar'ın Kaş'ta programına devam ettiği saatlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın da Meis Adası'nda olacağı belirtiliyor.
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