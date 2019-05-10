Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

10 Mayıs 2019, Cuma 13:57 Son Güncelleme:
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Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Akar ve komutanlar birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay’a geldi. Havalimanında Vali Rahmi Doğan, 2’nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar ile komutanlar, Hatay Valiliği’ni de ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalamasının ardından Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Vali Doğan ile bir araya geldi.

AA

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