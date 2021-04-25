Türkiye Bakan Akar ve komutanlar sınırda incelemelerde bulundu

Bakan Akar ve komutanlar sınırda incelemelerde bulundu

Türkiye

Bakan Akar ve komutanlar sınırda incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet komutanlarının Irak sınırında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

25 Nisan 2021, Pazar 18:44 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu.

Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

AA

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