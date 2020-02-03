Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırına gitti
İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan askerlerimizin sayısı 6'ya yükseldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
03 Şubat 2020, Pazartesi 13:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.