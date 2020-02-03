Türkiye Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırına gitti

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırına gitti

Türkiye

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırına gitti

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan askerlerimizin sayısı 6'ya yükseldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

03 Şubat 2020, Pazartesi 13:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

İlgili Haberler
Esed, Türk askerlerine saldırdı! 6 askerimiz şehit oldu

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
MINI Electric yakında Türkiye'de
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Onlar yanlış biliyor, kimsenin dostu değil o!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Uygarlık insanlığın ortak mirasıdır
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 5 yılda yendiği kansere savaş açtı