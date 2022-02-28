Türkiye Bakan Akar ve komutanlardan önemli toplantı

Bakan Akar ve komutanlardan önemli toplantı

Türkiye

Bakan Akar ve komutanlardan önemli toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 17:43 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans toplantısında devam eden faaliyetleri ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. 

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum da değerlendirildi.

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