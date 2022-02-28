Bakan Akar ve komutanlardan önemli toplantı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.
28 Şubat 2022, Pazartesi 17:43 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans toplantısında devam eden faaliyetleri ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.
Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum da değerlendirildi.
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