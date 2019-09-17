Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17 Eylül 2019, Salı 16:27
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Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları da ele alındı."


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