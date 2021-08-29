Türkiye Bakan Akar: Yunanistan eşi benzeri olmayan iddialarla Türkiye'yi sınırlamak için elinden geleni yapıyor
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Bakan Akar: Yunanistan eşi benzeri olmayan iddialarla Türkiye'yi sınırlamak için elinden geleni yapıyor

Bakan Akar: Yunanistan eşi benzeri olmayan iddialarla Türkiye'yi sınırlamak için elinden geleni yapıyor

Türkiye

Bakan Akar: Yunanistan eşi benzeri olmayan iddialarla Türkiye'yi sınırlamak için elinden geleni yapıyor

Yunanistan ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, 'Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.' dedi.

29 Ağustos 2021, Pazar 10:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım. Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan sınırında açıklamalarda bulundu.

"Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım." diyen Bakan Akar, "Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor." ifadelerini kullandı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Rauf Tamer
Süpermiş...
Rauf Tamer
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“5 yıl içinde depreme hazır hale geleceğiz”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Noterler yarın (30 Ağustos) açık mı? Noterler 30 Ağustos Pazartesi günü çalışıyor mu?