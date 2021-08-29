Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım. Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan sınırında açıklamalarda bulundu.

"Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım." diyen Bakan Akar, "Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor." ifadelerini kullandı.



