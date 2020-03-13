Bakan Akar: Yürürlüğe girdi

Milli Savunma Bakanı Akar Rusya ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, "Mutabakat iki heyet arasında imzalandı, yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:

Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.

İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var.

Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler.

M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız.





İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme



