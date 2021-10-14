Bakan Akar’dan çok net Suriye mesajı: ‘Gereken ne varsa yapılacak’

Milli Savunma Bakanı Akar’ın açıklamalarından satır başları:

“(Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG saldırıları) Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, aynı şekilde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın”

“Bazı ülkeler egolarından veyahut başındakilerin siyasi ihtirasları nedeniyle hem NATO hem AB’ye zarar veriyor hem de tüm Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atıyor”

“(İlan edilen NAVTEX ile Yunanistan ve GKRY'nin tezlerine uygun hareket edildiği iddiası) Bazılarının hayallerinden bile geçmeyecek düzeyde planlama ve uygulama var. Neyin ne olduğunu bilmeden birtakım konuşmalar, değerlendirmeler yapıyorlar”

“(MSÜ’ye öğrenci alımına yönelik iddialar) Öğrenci alımı, tayinler, terfiler mevzuat çerçevesinde kılı kırk yararak icra edilen faaliyetler. ‘Etki edilme’ gibi bir şey söz konusu olamaz”



