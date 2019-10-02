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Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot mesajı: Kimsenin şüphesi olmasın

Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

02 Ekim 2019, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
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Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot mesajı: Kimsenin şüphesi olmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

AA

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