Bakan Akar’dan flaş İdlib mesajı: YPG'ye silah desteğini esefle görüyoruz!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında “ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde YPG’ye silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz” ifadelerini kullandı
27 Eylül 2021, Pazartesi 16:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Biz anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz... ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz.
BUNLARI DA OKUYUN