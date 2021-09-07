Kabine toplantısı öncesi bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının yeniden işletilmesiyle ilgili, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Temennimiz şartların olumlu gelişmesi yönünde. Biz NATO kapsamında geçmişte yaptığımız çalışmalarımız sırasında da müttefiklerimize; ‘Afganistan istediği sürece onların yanında oluruz.’ demiştik. Her şey iyi olur diye düşünüyoruz” dedi.

TERÖR BELASINDAN KURTULACAĞIZ"

23 Nisan’da başlayan ve Irak’ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının sürdüğü belirten Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Gayretimiz bunun için. Terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı.

Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım. Terörü kaynağında yok etme stratejimiz ve nokta operasyonlarımız devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör tehdidine karşı icra ettiği tüm operasyonlarda başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alarak gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

"TEMENNİMİZ ŞARTLARIN OLUMLU GELİŞMESİ"

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının yeniden işletilmesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Afganistan’da yardıma ihtiyacı olan aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu milyonlarca insan var. Temennimiz şartların olumlu gelişmesi yönünde. Biz NATO kapsamında geçmişte yaptığımız çalışmalarımız sırasında da müttefiklerimize; ‘Afganistan istediği sürece onların yanında oluruz.’ demiştik. İnşallah her şey iyi olur diye düşünüyoruz." dedi. Bakan Akar sözlerini şöyle noktaladı:

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

(Yeni yönetim ile diyalog) Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız yakın koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükelçimiz Kabil’de çalışmalarına devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”