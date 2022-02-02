Bakan Akar'dan 'Kış Kartalı Harekatı' açıklaması! 'Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kış Kartalı Harekatı' ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Akar, 'Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler. Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi' dedi.
02 Şubat 2022, Çarşamba 10:29 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla terör yuvalarının imha edildiği Kış Kartalı Harekatı’nı gece geç saatlere kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.
Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı’nı başarıyla tamamladık. Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler. Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
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