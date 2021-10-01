Siyaset Bakan Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Siyaset

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

01 Ekim 2021, Cuma 21:39 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 1 Ekim 2021’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, daha yakın iş birliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurgulamışlardır" ifadelerine yer verildi.

DHA

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