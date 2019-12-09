Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AA Editör Masası’na konuk oldu. Türkiye'nin güney sınırlarının NATO'nun da güney sınırları demek olduğunu belirten Akar, "Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir." diye konuştu.

"YPG teröristtir"

Akar, "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek." dedi.

Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesi

Bakan Akar, "Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek. Bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı, uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz. Bu mutabakatın tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Akar, "(NATO'daki) İsteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler. Bu aşırı olmayan, makul isteklerimizden geri dönmek söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Libya Mutabakatı

Bakan Akar, Libya Mutabakatı'na ilişkin, "Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır." dedi.

Akar, şöyle devam etti:

"Ne Türkiye'nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz."

"Meşru müdafaa haklarımızı kullandık"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa haklarının kullanıldığını ve tacizlerin azaldığını belirten Akar, "Harekatta şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında." diye konuştu.

"Rakka ve Haseke'de yerel halkın yüzde 57'si harekatı destekliyor"

Akar, Gallup'un verilerine göre, Rakka ve Haseke'de yerel halkın Barış Pınarı Harekatını destekleme oranının yüzde 57 olduğunu belirtti.

Bakan Akar, "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor." dedi.

"Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok"

Akar, şunları kaydetti:

"Sahada yenilenler çaresizlik içinde. Yalanla, iftirayla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Mehmetçiğin başarısı altında ezildiler. Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere sahip bir orduyuz. Bize kimyasal silah verseniz eğitimimiz, hazırlığımız, atma vasıtamız yok. Dolayısıyla insanlık suçu bu hususla uzaktan yakından ilgimiz yok."

"Yapmamız gereken ne varsa onlar yaptık"

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe harekatlarıyla ilgili, teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için yapmaları gereken ne varsa onları yaptıklarını söyledi. Akar, "MİT ile Silahlı Kuvvetler koordineli bir şekilde, nokta hedeflere yönelmek suretiyle çok ciddi sonuçlar alan operasyonlar yapmaktadır." dedi.

"F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz"

Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız." diye konuştu.











