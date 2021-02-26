Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gara'daki PKK katliamı hakkında açıklamalarda bulundu. ABD'nin F-35 ve S-400 tutumunu sert sözlerle eleştiren Bakan Akar, "S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor.

AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı.

Mavi Vatan'da menfaatlerimizi korumakta kararlıyız!

(TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz.

S-400 İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA KULLANILIR

S-400 milli bir meseledir, Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Çözüm için yazdığımız mektuba cevap verilmedi. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil kullanacağız.

S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.





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