Türkiye Bakan Akar'dan şehit Onbaşı Caner Ülüğ için taziye mesajı

Bakan Akar'dan şehit Onbaşı Caner Ülüğ için taziye mesajı

Türkiye

Bakan Akar'dan şehit Onbaşı Caner Ülüğ için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ için taziye mesajı yayımladı.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 09:04 Son Güncelleme:
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Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Ülüğ'un dün şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Ülüğ'un fotoğrafına da yer verildi.

AA

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