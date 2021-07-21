Türkiye Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti

Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti

Türkiye

Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nda memleketi Kayseri'de şehitliği ziyaret etti. Anı defterini imzalayan Bakan Akar, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Kayseri'de, ilk ziyaretini Kartal Şehitliği'ne yaptı. Burada düzenlenen törende şehitler için dualar okundu. Bakan Akar, okunan duaların ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, ailelere başsağlığı diledi. Daha sonra anı defterine duygu ve düşüncelerini yazan Bakan Akar, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Hulusi Akar, Kartal Şehitliği'nin ardından asri mezarlıktaki polis şehitliğini de ziyaret edip ailelere başsağlığı diledi.

Olcay DÜZGÜN/DHA

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