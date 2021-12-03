Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasında, "Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi.









DHA