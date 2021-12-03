Siyaset Bakan Akar'dan Suriye'ye Hatay tepkisi

Bakan Akar'dan Suriye'ye Hatay tepkisi

Siyaset

Bakan Akar'dan Suriye'ye Hatay tepkisi

Bakan Akar, 'Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok' dedi.

03 Aralık 2021, Cuma 17:56 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasında, "Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi.



DHA

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