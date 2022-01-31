Türkiye Bakan Akar'dan Ukrayna mesajı: Bize düşen görevleri yaptık

Bakan Akar'dan Ukrayna mesajı: Bize düşen görevleri yaptık

Türkiye

Bakan Akar'dan Ukrayna mesajı: Bize düşen görevleri yaptık

Rusya-Ukrayna arasındaki krizle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 16:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, yurt içi ve dışındaki birlik komutanları, devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda konuşan Akar, zorlu hava ve arazi şartlarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.



NATO'YA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRDİK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Akar, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." ifadesini kullandı.

Karadeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Bizim tutumumuz çok açık ve net, Montrö rejimi çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu yıllardan beri dile getiriyoruz. Montrö'nün sağladığı statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu, günümüz koşullarında bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını hep gündeme getirdik.

Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Ukrayna olan diyaloğumuz var. Ayrıca NATO'ya karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz."

Gerginliğin kontrolsüz şekilde tırmanmasının oluşturacağı tehlikeye dikkati çeken Akar, "Buna meydan vermemek için Türkiye olarak tüm taraflara sükûnet, koordinasyon, iş birliği, diyalog tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Hakan Çelik
Cinsiyet eşitliğinde öncü
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Didim'in buğdayları büyümeye başladı