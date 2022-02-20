Türkiye Bakan Akar'dan Ukrayna-Rusya gerginliğiyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Ukrayna-Rusya gerginliğiyle ilgili açıklama

Türkiye

Bakan Akar'dan Ukrayna-Rusya gerginliğiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belitti. Akar, "Askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir" dedi.

20 Şubat 2022, Pazar 09:41 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir."

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