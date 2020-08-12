Türkiye Akdeniz’de dediğini yaptı. Oruç Reis, sismik arama yapacağı Kıbrıs’ın güneybatı açığına ulaştı. Oruç Reis’e engel olamayan Yunanistan,Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önüne bir firkateyn gönderdi. Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan'a çağrıda bulundu. Akar, Yunanistan ile yaşanan sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yana olunduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Bakan Akar, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.

Akar, "Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız" derken, "Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgedeki "haklarını ve çıkarlarını" korumayı sürdüreceğini belirten Akar, "Şu bilinmeli ki denizlerimiz bizim mavi vatanımızdır. Her damlası değerlidir" diye ekledi.

ABD müdahil oluyor

Öte yandan Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina hattında gerilim devam ederken flaş bir açıklama Yunanistan'dan geldi. Yunanistan ve ABD dışişleri bakanlarının cuma günü Viyana'da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin masaya yatırılacağı duyuruldu.



