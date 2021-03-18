Siyaset Bakan Akar'dan Yunanistan'a mesaj: Kabul edilemez

Bakan Akar'dan Yunanistan'a mesaj: Kabul edilemez

Siyaset

Bakan Akar'dan Yunanistan'a mesaj: Kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde konuştu. Akar, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." dedi. Akar, "Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

18 Mart 2021, Perşembe 20:14 Son Güncelleme:
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Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir.



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