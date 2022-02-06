Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Bakan Hulusi Akar'ın yaptığı yazılı açıklama paylaşıldı. Akar, Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını bildirdiği açıklamasında şöyle dedi:

"Kovid- 19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Akar'ın sağlık durumunda bir sorun olmadığını belirtti.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şentop, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Covıd-19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a Allah'tan acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle Sayın Bakanım.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun diyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Kovid testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli Bakanım; Rabbim, Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim,her tür hastalıktan ve kötülükten sizi korusun...Âmîn. Hepimizin duası sizinledir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın Covid-19 testi, şahsen de açıkladığı gibi, pozitif çıkmıştır. Hafif belirtiler dışında, sağlık durumunda bir sorun yoktur. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın KOVİD-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüse yakalanan, Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar Beyefendi'ye, geçmiş olsun. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milli Savunma Bakanımız Sn Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im acil şifalar versin.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Twitter hesabından, "Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum" paylaşımını yaptı.



