Türkiye Bakan Akar'ın testi negatife döndü: NATO toplantısına katılacağız

Bakan Akar'ın testi negatife döndü: NATO toplantısına katılacağız

Türkiye

Bakan Akar'ın testi negatife döndü: NATO toplantısına katılacağız

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın mesajlarını paylaştı. Bakan Akar, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz" ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2022, Salı 12:04 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bakan Akar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması paylaşıldı. 

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajları:

Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz.

Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım.



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