Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız!

Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz.

KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.







